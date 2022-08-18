شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية حول معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك وفاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في المباراة التي ستعتبر حاسمة بشكل كبير في بطولة الدوري المحلي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفاركو يوم غد الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المواجهة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت الأولى.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.