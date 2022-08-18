شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقترب من التعاقد مع نجم النصر.. والنادي يحسم موقفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التعاقد مع نجم النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك قبل بداية الموسم الكروى الجديد في الدوري المصري ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي المصري يقترب من التعاقد مع جلال الدين ماشاربيوف

وأشارت بعض التقارير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجارى ان الأهلي المصري قد دخل في مفاوضات مع إدارة النصر من اجل الحصول على خدمات اللاعب جلال الدين ماشاربيوف نجم النصر، خاصة ان اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف العالمى خلال الميركاتو الحالى، ويرغب في خوض تحدي جديد حتى لو على سبيل الإعارة.

وترغب إدارة الأهلي المصري في التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، خاصة ان اللاعب صاحب الـ28 عامًا يرغب في خوض تجربة جديدة خارج السعودية.

وبعد استشارة رودي جارسيا مدرب فريق النصر الذي أكد إنه لايرغب في تواجد اللاعب في صفوف الفريق خاصة أنه لم يشارك مع العالمي في المباريات الودية الأخيرة، وترك مصيره إلى الإدارة في حالة وجود عرض قوى الموافقة عليه.

وأكد مسلى آل معمر رئيس نادي النصر موافقة رحيل اللاعب في حالة الحصول على مبلغ 5 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدماته.