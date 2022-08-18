أسعار تذاكر مباراة الهلال في كأس سوبر لوسيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل، مساء اليوم الخميس، عن تذاكر المباراة التي ستجمع الهلال وبطل الدوري المصري.

تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل الدوري المصري، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل.

وتم طرح تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل، اليوم الخميس، وجاءت كالتالي؛ 40 ريالًا قطريا الفئة الرابعة، 80 ريالًا الفئة الثالثة، 150 ريالًا الفئة الثانية، والفئة الأولى 200 ريال قطري.

ويتطلب حضور مباراة كأس سوبر لوسيل التي ستُقام على استاد لوسيل في قطر الحصول على بطاقة “هيّا”، ويُمكن الحصول على التذاكر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.