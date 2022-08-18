نوتنجهام فورست يتعاقد مع جيبس وايت بقيمة 44.5 مليون جنيه استرليني

محمد بن مسعود - الدمام - وافق نادي وليفرهامبتون على عرض نادي نوتنجهام فورست لضم مورجان جيبس وايت في صفقة تبلغ قيمتها 44.5 مليون جنيه استرليني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، إلى أن مورجان يبلغ من العمر 22 عامًا، وشارك مع ناديه في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.
وتابعت: تقدم مسئولي نادي نوتنجهام فورست لنادي وليفرهامبيتون لشراء مورجان بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، وتم رفض العرض قبل زيادته مرة أخرى ليصل إلى 44.5 مليون جنيه استرليني.
ونجح نونتجهام في التعاقد مع اللاعب ريمو برويلر لاعب أتالاتنا الإلطالي،وإيمانويل دينيس مهاجم واتفورد ، ولاعب وست هام وكريستال بالاس السابق شيخو كويات في الأيام الماضية.
وسيخضع جيبس وايت للكشف الطبي قبل الانضمام رسميًا إلى نادي نونتجهام، وتعد هذه آخر الصفقات للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورفض نادي وليفرهامبتون عرض مقدم من نادي إيفرتون من أجل ضم جيبس وايت بقيمة 30 مليون جنيه استرليني، وكان النادي قد أنفق بالفعل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني على المواهب الجديدة.
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