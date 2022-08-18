من الرياض.. العالم يستشرف آفاق وحلول مستقبل المياه

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف العاصمة السعودية الرياض المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية، كأول تجمع عالمي من نوعه يستشرف آفاق وحلول مستقبل المياه في العالم لتطوير الصناعة وبحث وطرح الحلول المستدامة، تحت شعار «التحلية في الفضاء»، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الفترة من 11 – 13 سبتمبر المقبل. ويشارك فيه صانعو السياسات والمبتكرون والممولون والمسوقون والمشغلون والمقاولون والمطورون وكذلك موردو التكنولوجيا حول العالم.

وسيشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات والتحالفات النوعية لتعزيز البنية التحتية لتحلية المياه خلال العقد القادم، على رأسها مبادرة البنك الدولي لدعم خطط الاستثمارات في تنظيم تحلية المياه وبحث حلول جديدة لإيجاد فرص توفير التكلفة، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية. ويأتي ذلك اتساقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تلهم العالم بتعاملها المسؤول لإيجاد الحلول العصرية للطاقة والمناخ للمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام يصل إلى الحياد الصفري بحلول 2060، كما سيبحث المؤتمر دعم مكامن الابتكار في هذا المجال عبر استهدافه تشكيل تحالف يضم أفضل المبتكرين من أنحاء العالم، ملتزماً بتسريع وتيرة انتقال الأفكار من الابتكار في المختبر إلى التطبيق التجاري على أرض الواقع.

وسيرسم المؤتمر خارطة طريق لتطوير صناعة تحلية المياه غير تقليدي حتى 2030، وذلك من خلال بحث الفرص لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% وتنمية الإيرادات في الصناعة، والتحكم في سعر تحلية المياه ليصبح السعر القياسي العالمي 0.32 دولار للمتر مكعب.

وسينقل المؤتمر الحاضرين إلى المستقبل من خلال «قبة مستقبل التحلية» التي ستكشف لهم إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضًا العائمة، كما يدعو المؤتمر الراغبين والمهتمين للانضمام إلى هذا الحدث العالمي «المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية»، ليكونوا جزءًا من قصة مستقبل المياه وحلوله المبتكرة الجديدة، عبر هذا الرابط https://exicon.eventsair.com/fdiconf/reg-en/Site/Register.