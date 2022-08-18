الباطن يعزز صفوفه لتعاقد مع الثنائي عبدالإله والبريه

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن التعاقد مع الثنائي عبدالإله البريه وفيصل أبو بكر لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين بداية من الموسم الكروي 2023-2022.

ونشر الحساب الرسمي نادي أبها على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” أن التعاقد مع فيصل أبو بكر يعتبر تعاقد محلي نظرًا لأن اللاعب من مواليد المملكة، بالإضافة إلى التعاقد مع عبدالإله البرية لاعب متوسط الميدان لمدة موسمين.

ولعب فيصل أبو بكر للعديد من الأندية العودية مثل “الاتفاق والكوكب والجيل”، ولعب عبد الإله مع نادي الهلال للفئات العمرية للشباب، ثم انتقل إلى نادي الوشم والنجوم وضمك والطائي.

وتعد صفقة أبو بكر وعبدالإله الصفقة رقم 12 للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تعاقدت إدارة الباطن مع الكولومبي سباستيان بدروزا، والعراقي سعد ناطق، و8 لاعبين محليين، وهم: عبدالعزيز الجبرين، تركي المطيري، يحيى القرني، عمر السحيمي، عبدالكريم المزيعل، حسن غزواني، نواف السحيمي، وباسل البحراني.

ويستعد الباطن للموسم الجديد بمواجهة الشباب يوم 26 أغسطس الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.