شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي يعلن رفع عقوبة منع اتحاد جدة من التسجيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، عن مفاجأة سارة لجماهير النادي، اليوم الخميس. فيفا يرفع عقوبة منع اتحاد جدة من القيد وأعلن أنمار الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن رفع عقوبة منع النادي من التسجيل، بعد إغلاق قضيتي بريجوفيتش وبيزيتش، لاعبي الفريق السابقين.

الحائلي يعلن رفع عقوبة منع اتحاد جدة من التسجيل

وكتب الحائلي، عبر تويتر: "‏تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب/بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠ مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ مليون يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها".

وأضاف: "وتم إغلاق القضية الثانية للاعب/بيزيتش بمبلغ١٦٠٠ مليون وستمائة ألف دولاروتم رفع منع التسجيل من الفيفا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره العدالة في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والعدالة، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.