القضاء الجزائري يفتح تحقيقًا حول “حرائق الغابات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الخميس، فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها بعد وقوع العديد من الوفيات.

وقالت الوزارة، في بيان إنه “على أثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن التي ادت إلى وقوع العديد من الوفيات واتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية”.

تعويض المتضررين من حرائق الغابات

بدوره، أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمان الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات بداية من الأسبوع المقبل.

وقال عبد الرحمان، من ولاية الطارف التي حل بها للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه تم “تجنيد مختلف المصالح المختصة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية وقوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد حرائق الغابات التي مست عددا من ولايات شرق البلاد وكذا التكفل بالمصابين والمتضررين”.

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