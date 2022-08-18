هل يمكن كسر كل أشكال حبوب الأدوية؟!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن بعض الأدوية على شكل حبة تكون قابلة للكسر، احرص على كسرها بشكل متساوٍ لتضمن توزيع المادة الفعالة في النصفين، ولكن لا يجب أن نكسر الحبة إلا بعد استشارة الطبيب الصيدلي.

وذكرت على حسابها الرسمي على “تويتر” مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها عند كسر الحبة، وهي:

التأكد من وجود علامة في نصف الحبة، تبين المكان الذي تستطيع كسر الحبة منه إلي نصفين متساويين لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء بشكل متساوي قي النصفين.

قراءة نشرة معلومة المريض المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه.

إذا طلب الطبيب كسر الحبة، احرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة، ولا تكسر جميع الحبوب ثم تخزنها، لأن هذا قد يؤثر على فاعلية وجودة الدواء.

وقالت أيضاً أن هناك بعض الأدوية الغير قابلة للكسر، وهي: