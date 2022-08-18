ماذا يحدث لجسمك إذا قللت تناول الملح بمقدار 1 غرام يوميا؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشف الخبراء عن كمية الملح التي يحتاج الفرد إليها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وأوضحت دراسة أن خفض متواضع جدا من تناول الملح يوميا يمكن أن يقي بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك وفقا لبحث حديث نُشر في BMJ Nutrition Prevention & Health.

ويرفع الملح ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بما لا يزيد عن 6 غرام من الملح يوميا وهو ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة واحدة، وهذا يشمل الملح الموجود في الأطعمة الجاهزة وعند الطهي.

وكشفت الدراسة أن الصين تمتلك أعلى كمية من الملح في أي دولة حيث يأكل الشخص العادي 11 غراما يوميا ومن خلال تحليل حجم السكان وتناول الملح وأمراض القلب اكتشف العلماء أن تقليل تناول الملح بمقدار 1 غرام فقط في اليوم يمكن أن يمنع أكثر من تسعة ملايين نوبة قلبية وسكتات دماغية في الصين.

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وقال الباحثون، إن تقليل تناول الملح يمكن أيضا أن يمنع أيضا أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة في البلاد في غضون ثماني سنوات، وعلى الرغم من أن البريطانيين لا يستهلكون الكثير من الملح مثل الناس في الصين، إلا أن الدراسة تشير إلى أن التقليل من الملح مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.