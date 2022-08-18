وزارة التجارة تستدعي 9,376 قاطع كهربائي موديل سنة 2019 – 2021.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9,376 قاطع كهربائي Schneider Electric للطرازات (ComPact / EasyPact) موديل سنة 2019/05 – 2021/04.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو وجود خلل في أحد مكونات القاطع قد يؤدي إلى عدم استجابة القاطع لأوامر القطع والتوصيل، مما يشكل خطر الصدمة الكهربائية أو خطر نشوب حريق.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي:

-التوقف فوراً عن استخدام القواطع المشمولة.

-التواصل مع الشركة للتحقق، وترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص وإجراء الإحصاءات مجاناً إذا لزم الأمر.