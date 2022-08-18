«فيفا» يعلن عدد التذاكر المُباعة لحضور مباريات كأس العالم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن بيع 2 مليون و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، قبل أقل من 100 يوم على انطلاق منافسات البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر البلد المستضيفة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقام بطولة كأس العالم في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلاً من الصيف.

وبحسب موقع “فيفا”، تمكن المقيمون في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والأرجنتين والبرازيل وألمانيا، من تصدر قائمة شراء تذاكر البطولة بالترتيب المذكور أعلاه.

وأكد الاتحاد الدولي أن فترة المبيعات الأخيرة التي امتدت بين 5 يوليو و16 أغسطس بمبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً، تم خلالها بيع 520.532 تذكرة، كان أكثرها لحضور مباريات دور المجموعات كمباراة الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروغواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

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وأشار الاتحاد الدولي إلى أن المشجعين المقيمين في كل من قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا، تصدروا قوائم الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد من التذاكر.

وأبرز الاتحاد الدولي في بيانه، أنه سيعلن عن موعد انطلاق مرحلة المبيعات المقبلة، في آواخر شهر سبتمبر المقبل.

وأكد فيفا أن موقع FIFA.com/tickets يعتبر القناة الرسمية والوحيدة لشراء تذاكر كأس العالم 2022، مطالباً الجماهير في جميع أنحاء العالم بالابتعاد عن كل قنوات ومواقع البيع غير المعتمدة.