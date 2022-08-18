روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية إلا في حالات الطوارئ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في “حالات الطوارئ” وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إيفان نيتشايف في إفادة صحفية أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء “للرد”. أخبار قد تهمك وقال وزير الدفاع الروسي يوم الثلاثاء إن موسكو “ليست في حاجة” لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها “محض أكاذيب”.

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