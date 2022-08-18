اخبار الخليج – الناصر.. نجم سهيل سيظهر في 24 أغسطس.. والحرارة المحسوسة قد لا تتغير الا في اكتوبر 

محمد بن مسعود - الدمام - يُعتبر نجم «سهيل» من أكثر النجوم التي اهتم بها الناس منذ قديم الزمن في الجزيرة العربية، حيث إن شروقه بالأفق الجنوبي فجراً يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف بالمنطقة.

ويتم رصد هذا النجم بالعين المجردة بالجزيرة العربية في 24 أغسطس/آب من كل عام.

وقال وهيب الناصر، استاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي ل «الايام» انه مع ظهور سهيل تبدأ الاجواء في المناطق الصحراوية في دول الخليج ، مثل منطقة نجد ، بالتحسن حيث يشعر قاطنيها بالبرودة في اخر الليل في اواخر اغسطس ، حيت تهب على المنطقة رياح خفيفة رطبة من الجنوب والجنوب الشرقي من بحر العرب ( رياح الكوس)، فتلطف جو الصحراء. اما في المناطق القرببة من الساحل (دبي و ابوظبي والدوحة ) و المناطق الجزرية ( البحرين) فإنها ستعاني من هذه الرياح الحارة الرطبة فتسبب حرارة ظاهرية ( محسوسة ) عاليه، ويشعر الناس بالخمول و التعب و تنتابهم الامراض لذلك تسمى تلك الوعكات الصحية ب « وعكة سهيل»

واكد الناصر ان الحال بالنسبة للبحرين لن يتغير كثيرا، حيث انه بالرغم من هبوب الرياح الجنوبية وانخفاض الاشعاع الشمسي الا ان درجة الحرارة المحسوسة ستبقى عالية نتيجة الرطوبة العالية وانخفاض سرعة الرياح.

للاسف، عشنا شهر يونيو ويوليو واغسطس وكأنه جو طلوع سهيل الرطب حيث خلال تلك الشهور الحرارة عالية والاشعاع الشمسي عالي مع انعدام رياح الشمال التي كانت تهب علينا من يونيو الى يوليو..

ونأمل ان يكون تأثير تغير المناخ خلال سبتمبر لصالحنا ، اذ نأمل ان تهب الرياح الشمالية بدلا من الجنوبية وبذلك ننعم بطقس لطيف والا علينا الانتظار الى اوائل اكتوبر ليعتدل الجو.

وحول ظهور النجم قال الناصر: كل عام اول ما يشاهد النجم في 24 اغسطس في الساعة 4:30 فجرا.. مؤكدا انه سابقا كان هناك نشاط لرصده الا ان الوضع تغير حاليا».

يذكر انه من العلامات المتزامنة مع ظهور نجم سهيل تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم».