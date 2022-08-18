“آل عباس” و “رياسكوس” يغيبان عن عودة “الخليج” للتدريبات

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تشهد تدريبات فريق الخليج مساء اليوم (الخميس) التي تُعد الأولى بعد العودة من المعسكر التحضيري في تركيا غياب اللاعبين صالح آل عباس والكولومبي بريان رياسكوس.

وسيرافق كلًا من آل عباس ورياسكوس طبيب النادي لاستكمال التأهيل من إصابتين بسيطتين لحقتا بهما خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وخاض فريق الخليج معسكرًا في مدينة إزميت التركية استمر لمدة 21 يومًا؛ حيث تخلله بعض المباريات الودية.



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Source akhbaar24

