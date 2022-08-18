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أعلن نادي ضمك، إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمعه بنظيره المحرق البحريني اليوم (الخميس) على ملعب نادي ضمك. وأشار ضمك، عبر بيان رسمي، إلى أن سبب الإلغاء يأتي لتعذر وصول فريق المحرق البحريني لمحافظة خميس مشيط. وأتم ضمك بيانه بالتنويه إلى أن الجهاز الفني قرر إقامة مباراة ودية بين لاعبي ضمك فريق A وفريق B وستكون مغلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. “ضمك” يلغي وديته أمام “المحرق” البحريني لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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