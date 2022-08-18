المتحدثة باسم التعليم العام لـ”أخبار 24″: لا صحة لإيقاف منصة “مدرستي” وهي “أُسست لتبقى”

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نفت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام؛ ابتسام الشهري صحة المعلومات المتداولة حول إيقاف منصة “مدرستي”، مبينة أن هذه المنصة “أُسست لتبقى”.

وقالت الشهري إن التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي لمستقبل التعليم في المملكة ومكون رئيسي في العملية التعليمية، لافتة إلى أن المملكة في مقدمة الدول المتطورة في المجال بشهادة منظمات معروفة مثل اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى دوماً لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة المستجدات التقنية والتحول الرقمي في التعليم، مشيرةً إلى أن منصة مدرستي ستكون المرجع الأساسي للطلبة والمعلمين؛ حيث تحتوي على الجداول الدراسية، ومن خلالها تُحضّر الدروس إلكترونيا بشكل كامل ومعززة بالإثراءات، كما تقدم التكليفات والمهام إلكترونياً.

وأضافت أن الخطط الدراسية المطورة تضمنت عناصر التعليم الإلكتروني كجزء أساسي من الخطة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على إعداد أدلة مساندة للمعلمين لأنشطة التعليم الإلكتروني، كما طورت مقررات إلكترونية معيارية في منصة مدرستي تقدم تجربة نوعية للدروس المعيارية المبنية على أفضل المعايير العالمية لدعم المعلمين والطلبة، ودعم التعلم الذاتي، وغير ذلك من طرق التعليم والتعلم الحديثة.

وذكرت الشهري أن منصة مدرستي ستُدعم بأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحديثات المخطط لها مستقبلًا بهدف رفع فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لجعل المملكة من الدول الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المعروفة لبناء أطر ونماذج التعليم الإلكتروني المدمج الذي يمثل التوجّه المستقبلي في التعليم لمرحلة ما بعد الجائحة والدراسة الحضورية.



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Source akhbaar24

