وزارة الإعلام تطلق برنامجًا تدريبيًا للمهارات الرقمية

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أعلنت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي عن إطلاق برنامج تدريبي للمهارات الرقمية بالشراكة مع Google يتم تنفيذه على مراحل مستهدفًا أكثر من 2000 شابّة وشاب.

وأطلقت المرحلة الأولى التي تضمّنت دورتين تدريبيتين بحضور ‏أكثر من 120 متدربًا من القطاعين الحكومي والخاص، ومن طلاب وطالبات الجامعات، كجزء من برنامج “مهارات من Google”.

وتأتي هذه الدورات التدريبية، كإحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، التي تستهدف تمكين المواهب الوطنية من الاستفادة من الفرص الرقمية، واكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي الرقمي ‏وتأهيل قيادات شابة في مختلف القطاعات الرقمية.

ويهدف برنامج “مهارات من Google” إلى تدريب الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية وإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة لتطوير أعمالهم وفرصهم المهنية.

ويُركّز البرنامج المتوفّر باللغة العربية على عدة مجالات رقمية مثل: أساسيات التسويق الرقمي وتأسيس المتاجر الإلكترونية على الإنترنت وكيفية تعزيز وجود الأنشطة التجارية رقميًا، وغيرها.

يُذكر أن هذه الشراكة التي تتضمّن تقديم سلسلة من تدريبات “مهارات من Google” تأتي ضمن برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، وتستهدف الوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في قطاع المحتوى الرقمي وتطوير منصاته، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات المحتوى الرقمي، وتحفيز سوق المحتوى الرقمي عبر حوكمة متكاملة تُسهم في نمو القطاع وتوسيع نطاقه.

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Source almnatiq

