الكويت: إنهاء عقود الوافدين بوزارة البلدية باستثناء الخليجيين

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أعلنت وزيرة البلدية الكويتية، الدكتورة رنا الفارس بدء خطة زمنية عبر 3 مراحل، لـ”تكويت” الوظائف في البلدية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تستهدف إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأبانت أن القرار يستثني كلاً من الموظف غير الكويتي لأم كويتية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وغير محددي الجنسية، بالإضافة لموظفي الخدمات، و50% من موظفي إدارة الجنائز.



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Source akhbaar24

