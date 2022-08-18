شكرا لقرائتكم خبر عن حدد وجهته المقبلة.. نجم أهلي جدة يضغط للرحيل رسميًا بسبب كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة يتمسك بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى عبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة، انفتاحه لأي عرض مناسب ماديًا لطموحاته، من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

عبدالرحمن غريب يضغط للرحيل عن الأهلي



وأفادت التقارير، أن غريب يرغب بالرحيل عن الأهلي بالانتقال الكامل وليس الإعارة، وهو منفتح على كافة العروض التي تصله.

وتابعت: "اللاعب لا يرغب في المشاركة مع فريق الأهلي في دوري الدرجة الأولى يلو، ويفضل اللعب في دوري المحترفين لتكون فرصته للمشاركة في مونديال قطر2022 كبيرة".

الهلال وجهة اللاعب المنتظرة بعد الخروج من الراقي



وترددت أنباء قوية، عن اشتراط اللاعب الخروج من صفوف الأهلي لفريق الهلال فقط، على الرغم من منع الأخير التسجيل لمدة فترتي تسجيل.

النصر يحاول تغيير وجهة اللاعب إلى صفوفه

وأشارت التقارير، إلى إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف النصر عن طريق الإعارة، إلا أن رغبة اللاعب بالرحيل النهائي، ستعيد مسار الصفقة بين ناديي النصر والأهلي بصيغة جديدة، خصوصا أن إدارة الأهلي تريد مبلغا لا يقل عن 30 مليون ريال للسماح للاعب بالرحيل النهائي.

وتلقى عبدالرحمن غريب عرضين خليجيين في الفترة الأخيرة للانتقال لتمثيل أحدهما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وهو ما يرفضه اللاعب، حيث يفضل الانتقال بشكل نهائي.