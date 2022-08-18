شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا ينتظر الفحص الطبي لنجم النصر قبل بداية الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق النصر السعودي تحت قيادة مديره الفني رودي جارسيا، لبداية الموسم الكروي الجديد وانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر بدايتها في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

صدمة موجعة لجارسيا قبل انطلاق الدوري

ويسعى جارسيا لبداية الموسم بكل قوة دون وجود أي إصابات على صعيد اللاعبين، إلا أن إصابة سلطان الغنام الظهير الأيمن للنصر تتسبب في صداع في رأس المدير الفني الإسباني.



وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي مباراة ودية جمعت بين النصر والعربي شهدت تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق كما شهدت إصابة سلطان الغنام ليتم استبداله في الشوط الثاني ويخضع لفحوصات طبية لمعرفة حجم الإصابة.

جارسيا ينتظر الفحص الطبي لحسم موقف الغنام

ولايزال ينتظر جارسيا حسم موقف اللاعب والحصول على الضوء الأخضر سواء بإشراك اللاعب خلال أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد، أو الانتظار لحين شفاء اللاعب بشكل كامل من إصابته وفقا للبرنامج التأهيلي الذي سيتم وضعه للاعب.

ويتطلع جارسيا والجهاز الفني بنادي النصر السعودي، أن تكن لإصابة بسيطة على اللاعب من أجل العودة سريعا لتدريبات الفريق الجماعية للاستعداد للانطلاقة المنتظرة للدوري السعودي.

ومن المنتظر أن يواجه النصر السعودي نظيره الوحدة في أولى لقاءاته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك.

يذكر أن النصر قد احتل المركز الثالث الموسم الماضي بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف كل من الهلال صاحب اللقب والاتحاد الوصيف.