شكرا لقرائتكم خبر عن انباء سارة داخل الشباب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الشباب السعودي استعداداته بكل قوة من أجل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمن والذي سينطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2022-2023.

الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

ونجحت إدارة الشباب في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية مما يعني إتاحة الفرصة أمام الإدارة لتسجيل صفقات الفريق الجديدة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويشترط نظام المسابقة بالدوري السعودي حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية أولا من الوزارة من أجل السماح لهم بتسجيل الصفقات واللاعبين الجدد وبدونها يتم إيقاف الفريق عن إضافة أي لاعب جديد للقائمة.

وأصدر نادي الشباب بالفعل بيانا عبر مواقع التواصل الإجتماعي يؤكد من خلاله الحصول على شهادة الكفاءة بعد استيفاء كافة المعايير المطلوبة والشروط الموضوعة.

وبذلك يصبح الشباب هو النادي الثامن الذي يحصل على الكفاءة المالية مؤخرا بعد أن حصل عليها كل من الفتح والهلال وأبها والخلي والفيحاء والطائي والعدالة.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية قد حددت يوم الحادي والعشرين من أغسطس المقبل كآخر موعد للوفاء بالالتزامات المالية والتي يجب على الأندية سدادها للسماح لهم بقيد اللاعبين الجدد.

مباريات الشباب القادمة ومركز الفريق الموسم الماضي

وكان قد احتل الشباب المركز الرابع الموسم الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الشباب سيفتتح مشواره بالدوري السعودي للموسم الجديد بمباراة قوية أمام الباطن يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد.