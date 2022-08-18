شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنجليزي جديد يزاحم اليونايتد لضم كاسيميرو من ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير عالمية تؤكد رغبة فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي أيضام بدا في مزاحمة اليونايتد من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.



تشيلسي يزاحم اليونايتد على كاسيميرو

ووفقا لما نشره «90min» الإنجليزي، فإن تشيلسي أيضا يريد التعاقد مع كاسيميرو وليس مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الراغب في الظفر بخدمات النجم البرازيلي.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن إدارة البلوز تريد الحصول على خدمات كاسيميرو منذ فترة طويلة، إلا أنها تفكر جديا في حسم الصفقة بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.



وأكمل الموقع أن تشيلسي يريد التعاقد مع كاسيميرو منذ فترة طويلة وقبل فترة اطول بكثير من مانشستر يونايتد مما يدفعهم للمنافسة بقوة.



ادارة ريال مدريد ترفض بيع كاسيميرو

وافاد الموقع بأن إدارة ريال مدريد لا ترغب في بيع كاسيميرو خاصة مع رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بالابقاء على اللاعب في ظل الحاجة الملحة له هذا الموسم

وأختتمت الصحيفة بأن التوجه داخل ريال مدريد قد يميل إلى بيع اللاعب في حالة وصول عرض كبير تصل قيمته إلى 60 مليون يورو.

يذكر أن كاسيميرو كان أحد العناصر الأساسية في خط الوسط لفريق ريال مدريد منذ أن عاد من إعارته إلى بورتو في عام 2015.