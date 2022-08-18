غرفة نجران تنفّذ ورشة عمل “نظام المنافسة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران نفّذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة اليوم، ورشة عمل بعنوان “نظام المنافسة .. مفهومه وأهدافه ومحظوراته”، وذلك بمقر الغرفة. وتناولت الورشة، التعريف بالهيئة العامة للمنافسة، والممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وإجراءات التركز الاقتصادي، والإعفاء من أحكام نظام المنافسة، والمصالحة والتسوية، والامتثال لنظام المنافسة.

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