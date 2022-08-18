محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت النيابة العامة إيقاف تشكيل إجرامي امتهنوا الاحتيال المالي بسرقة أكثر من ستة ملايين ريال عن طريق عرض مركبات وهمية للبيع في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة.

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