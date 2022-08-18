“العدل”: 7 خطوات لتقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العدل أن هناك عددًا من الخطوات التي تساعد المستفيدين، من تقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم طلب التنفيذ بكافة أنواع السندات التنفيذية من، ” أوراق تجارية، وأحكام قضائية، وقرارات ومحاضر وغيرها”، وذلك بحسب نوعها سواء كانت، “مالي، أو أحوال شخصية أو تنفيذ مباشر”.

وأضافت أن ذلك يتم من خلال بعض الخطوات البسيطة الميسرة ذات الموثوقية العالية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي:

1 – الضغط على “تقديم طلب تنفيذ” من على لوحة المعلومات.

2 – تحديد نوع طلب التنفيذ من قائمة الطلبات.

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3 – تحديد نوع السند الرئيس والفرعي.

4 – اختيار صفة مقدم الطلب.

5 – إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

6 – إدخال مضمون الطلب.

7 – تعبئة بيانات مقدم الطلب، والمنفذ ضده.

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