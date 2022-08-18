محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.