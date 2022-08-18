“صحة المدينة المنورة” تنُفذ 147 جولة رقابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة نفّذت “صحة المدينة المنورة” 147 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 2022/8/ 12 – 6 م . وشملت الجولات 70 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة و “32” زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى “45” زيارة للصيدليات.

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