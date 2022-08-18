شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - إدارة مانشستر سيتي تعد سيلفا بالرحيل ولكن! - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي محاولاته من أجل اقناع إدارة الفريق بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة وبداية خروجه من حسابات المدير الفني للسيتي، بيب جوارديولا.

برشلونة يريد التعاقد مع سيلفا

وتعد ابرز الأندية التي ترغب في ضم سيلفا من صفوف مانشستر سيتي هو برشلونة الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف إلا أن إدارة النادي لم تنجح في التوصل لاتفاق مع ادارة السيتي حتى الآن.

وعد من إدارة السيتي لرحيل سيلفا

ومن جانبه افادت بعض التقارير الصحفية بأن برناردو سيلفا قد نجح في الحصول على موافقة من جانب فريقه مانشستر سيتي بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي ولكن القادم وليس الحالي.



وتؤكد التقارير بأن إدارة مانشستر سيتي ترفض تماما فكرة الاستغناء عن اللاعب هذا الصيف لصفوف برشلونة مما يجعل الصفقة معطلة حتى الآن.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن إدارة السيتي حددت 100 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل برناردو سيلفا، ورفضت بشكل قاطع تخفيض هذا المبلغ.

وأضافت بأن برناردو سيلفا نجح بالفعل في التوصل لاتفاق مع إدارة السيتي أن يكن سعره أقل بكثير العام المقبل، من أجل تسهيل رحيله عن الفريق حيث سيتبقى عامان في عقده مع النادي الإنجليزي

وأختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة بأن الوقت هو السبب في عدم الموافقة على رحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي هذا الموسم حيث لم ينجح النادي الإنجليزي في ضم بديل له في الميركاتو الصيفي الحالي.