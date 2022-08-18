شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة داخل الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته القوية من أجل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي ستبدأ منافساته يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري للموسم الكروي 2022-2023.

وتلقى رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودس صدمة موجعة وذلك قبل أيام قليلة من صافرة البداية وانطلاق منافسات الموسم الجديد بالسعودية ومباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المركز الإعلامي لنادي الهلال بشكل رسمي عبر المواقع والصفحات الرسمية للنادي بأن ميشيل ديلجادو المحترف في صفوف الزعيم قد غاب عن التدريبات الجماعية مؤخرا مع الفريق.





إصابة محترف الهلال تصدم دياز





وأوضح نادي الهلال بأن ديلجادو قد دخل العيادة الخاصة بالنادي بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية لينضم لقائمة الغائبين والإصابات داخل الهلال.

ولاتزال الشكوك تحوم حول موقف دياز من إشراك اللاعب خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وضوح مدة إصابته وموعد عودته من جديد للتدريبات الجماعية للفريق.





الهلال يختتم ودياته بمباراة الباطن يوم الجمعة





يذكر أن الهلال يسعى لإنهاء كافة استعداداته القوية للموسم الكروي الجديد حيث سيختتم مبارياته الودية والتجريبية للموسم القادم بمباراة قوية أمام الباطن يوم الجمعة المقبل وفقا للبرنامج الذي تم وضعه الجهاز الفني للهلال بقيادة رامون دياز.





مباراة الهلال الرسمية القادمة

ويستهل حامل اللقب مباريات الدوري للموسم الجديد بمباراة قوية الخليج في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويتطلع الهلال لحصد اللقب للعام الرابع على التوالي بعد أن نجح في الحفاظ على البطولة لمدة ثلاث سنوات ماضية.