شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. الهلال يوافق على رحيل سالم الدوسري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من المملكة العربية السعودية مفاجأة مدوية تمثلت في موافقة فريق الكرة الأول بنادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على رحيل لاعب الزعيم سالم الدوسري خلال الميركاتو الجاري.

الهلال يوافق على رحيل سالم الدوسري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة الشبابية السعودية قد أكدت أن إدارة نادي الهلال وافقت على رحيل النجم سالم الدوسري من أجل خوض تجربة الإحتراف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجاري 2022 - 2023 وذلك على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة إلى أن عملية إحتراف الدوسري تتوقف على صدور قرار بواسطة مركز التحكيم الرياضي فيما يخص عقوبة المنع من التعاقدات التي تم فرضها على الزعيم.

وسبق وأن صدر قرار مؤخرًا بحرمان الهلال من التعاقدات وذلك بسبب تجديد عقد محمد كنو على الرغم من توقيعه لنادي النصر عقب الدخول في الفترة الحرة.

وفي حالة رفع الإيقاف على الهلال ستعمل الإدارة على التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن غريب ليكون أولى الصفقات الصيفية ويعوض رحيل الدوسري المنتظر.

ماذا قدم الدوسري مع الهلال ؟

وخلال 291 مباراة رسمية خاضها الدوسري مع نادي الهلال في جميع البطولات المحلية والقارية نجح في تسجيل 69 هدفًا وصنع 50 آخرين