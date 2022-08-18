شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة الموسم.. الهلال يوافق على رحيل نجم غير متوقع ويُحدد بديله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية صباح اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل وغير متوقعة، حول موافقة مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على رحيل واحد من أهم لاعبي الفريق بالسنوات الأخيرة.

وأكدت صحيفة "الشبابية" المهتمة بأخبار الهلال والقريبة منه، أن الإدارة وافقت على رحيل الدولي سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يوافق على رحيل سالم الدوسري للاحتراف



وأشارت الصحيفة، إلى أن الدوسري والذي يعد من أبناء نادي الهلال، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2011، أصبح قريب من الخروج في الوقت الجاري عن قلعة الزعيم.

وتابعت: "إدارة الهلال، أعطت الضوء الأخضر إلى الدوسري، للاحتراف في أوروبا، خلال الموسم الرياضي الجديد، على سبيل الإعارة، ولكن قرار احترافه متوقف على صدور قرار من مركز التحكيم الرياضي، برفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، المفروض على النادي".

ويعيش الهلال فترة حرمان من التعاقدات حاليًا، بقرار من غرفة فض المنازعات، بسبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من توقيعه لنادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.



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وكانت الإدارة الهلالية، قدمت استئنافًا على عقوبة المنازعات، أمام مركز التحكيم الرياضي، الذي أعلن أنه سيصدر حكمه النهائي، قبل نهاية الشهر الجاري.

واختتمت الصحيفة: "الهلال سوف يتعاقد مع عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، كأول صفقات الفريق الصيفية، في حال رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، حيث يعوض غريب، رحيل سالم الدوسري، إلى الملاعب الأوروبية، في صفوف نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الجديد".