أكثر من ٧١ صنفاً من التمور في موسم عنيزة الدولي للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

تستقبل ساحة المزادات في المدينة الغذائية المقر الرئيسي لفعاليات موسم عنيزة الدولي للتمور والذي يقام بتنظيم من الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة أكثر من ٧١ صنفاً من التمور.

وبين عضو اللجنة الزراعية بالغرفة وليد العبيدالله أن موسم عنيزة الدولي للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة المطبقة، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية والجولات الرقابية ، مشيراً إلى أن الأنواع الأكثر تواجداً وطلباً هي السكري بأصنافه، والخلاص، والبرحي، والمجدول، والخضري، والسكرية الحمراء، وعسيلة، والفنخا، والونانة، والشيرازية، والشيشي، وأم كبار، والمكتومي، والرشودية، والشقراء، والروثانة، والحلوة ،وأم الخشب، ونبتة راشد، ونبتة علي، والصقعي، ونبتة سيف، والبريمى، وحوشانة، والمنيفي، والقطارة، والسالمية، وغيرها من الأصناف التي ترد من جميع أنحاء المملكة لتعرض في ساحة المزادات مما جعل الموسم محط أنظار الجميع.

وبين العبيدالله أن طريقة عرض التمور في المزاد بالعربات الذكية تمكن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق قبل عملية الشراء.