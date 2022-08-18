منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في هذه الظروف العصيبة، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد.
وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه للجزائر، قيادة وشعباً، ولذوي الضحايا في حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.
وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب الجزائر، وعن ثقتها في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار هذه المحنة.
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