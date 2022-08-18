لا نيزك ولا طوفان.. كارثة مرعبة محتملة هذا القرن

محمد بن مسعود - الدمام - حذر‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬ثوران‭ ‬بركان‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرن،‭ ‬سيؤدي‭ – ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوثه‭- ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مناخ‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬وسيعرض‭ ‬حياة‭ ‬الملايين‭ ‬للخطر‭.‬

وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬لحدوث‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ78‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وعندما‭ ‬ثار‭ ‬بركان‭ ‬هونغا‭ ‬تونغا‭ ‬هونغا‭ ‬ها‭ ‬إباي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬تونغا‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬كان‭ ‬قويا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنه‭ ‬تسبب‭ ‬بموجات‭ ‬مد‭ ‬بحري‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬وأميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬

لكن‭ ‬دولة‭ ‬تونغا‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الموجات،‭ ‬حيث‭ ‬تسببت‭ ‬بخسائر‭ ‬مادية‭ ‬فادحة‭ ‬قدرت‭ ‬بنحو‭ ‬خمس‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وما‭ ‬هو‭ ‬أخطر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭.‬

وأظهر‭ ‬تحليل‭ ‬أجراه‭ ‬علماء‭ ‬معهد‭ ‬نيلز‭ ‬بور‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬لطبقة‭ ‬اللب‭ ‬الجليدي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬غرينلاند‭ ‬وأنتاركتيكا‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثوران‭ ‬بركان‭ ‬بقوة‭ ‬7‭ ‬درجات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقوى‭ ‬بـ‭ ‬10‭- ‬100‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬

واحتمال‭ ‬ثوران‭ ‬هذا‭ ‬البركان‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭ ‬أمر‭ ‬متوقع‭.‬

وفي‭ ‬العصور‭ ‬الغابرة،‭ ‬تسببت‭ ‬انفجارات‭ ‬بركانية‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيرات‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬المناخ‭ ‬وانهيار‭ ‬حضارات‭.‬