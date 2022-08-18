مخبأة داخل مماسح أرضيات.. إحباط تهريب 2.25 مليون قرص مخدر

محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬قرص‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الإمفيتامين‭ ‬مخبأة‭ ‬داخل‭ ‬شحنة‭ ‬مماسح‭ ‬أرضيات‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الرائد‭ ‬محمد‭ ‬النجيدي،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المتابعة‭ ‬الأمنية‭ ‬لشبكات‭ ‬تهريب‭ ‬وترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬وشبابها،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬قرص‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الإمفيتامين‭ ‬المخدر‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جدة‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الأقراص‭ ‬المخدرة‭ ‬‮«‬مخبأة‭ ‬داخل‭ ‬شحنة‭ ‬مماسح‭ ‬أرضيات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك‭.‬

ضبط‭ ‬شحنة‭ ‬المخدرات‭ ‬المخبأة‭ ‬في‭ ‬مماسح‭ ‬الأرضيات

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الشحنة،‭ ‬وهو‭ ‬سوري‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬إيقافه‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬الأولية‭ ‬بحقه‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وكانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أحبطت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬داخل‭ ‬السعودية،‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬حيل‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتعددة‭ ‬للمهربين،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التهريب‭ ‬في‭ ‬أمعاء‭ ‬الأغنام،‭ ‬وداخل‭ ‬ثمار‭ ‬يوسفي،‭ ‬والطماطم،‭ ‬وورق‭ ‬الخس،‭ ‬وحبات‭ ‬الفول‭ ‬السوداني،‭ ‬وعلب‭ ‬كريمات‭ ‬البشرة،‭ ‬والفلاتر‭ ‬وأجزاء‭ ‬السيارات،‭ ‬وترامس‭ ‬المياه،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬اسطوانات‭ ‬الغاز‭.‬