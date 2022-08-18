اخبار دوليه – بريطانيا.. التضخم يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - سجل‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬فوق‭ ‬10٪‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬بالفعل‭ ‬لدفع‭ ‬فواتيرها‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬نشرها‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬الوطني،‭ ‬بلغ‭ ‬التضخم‭ ‬السنوي‭ ‬لأسعار‭ ‬المستهلك‭ ‬10‭.‬1٪‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬ارتفاعا‭ ‬من‭ ‬9‭.‬4٪‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬إن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬7٪‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬في‭ ‬تسارع‭ ‬التضخم،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البنزين‭ ‬والديزل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬أيضا‭.‬

وكان‭ ‬رقم‭ ‬التضخم‭ ‬الرئيسي‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬توقعه‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬للاقتصاديين،‭ ‬وتضخم‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء‭ ‬يسجل‭ ‬الآن‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المنشورة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للبلاد‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬1٪‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالفعل‭ ‬بنسبة‭ ‬54٪‭ ‬وأسعار‭ ‬الغاز‭ ‬بنسبة‭ ‬95‭.‬7٪‭ ‬في‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬حتى‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة،‭ ‬والتي‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير‭.‬

ويقال‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يدرسون‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬للأسر،‭ ‬لكن‭ ‬ليز‭ ‬تراس،‭ ‬المرشحة‭ ‬الأولى‭ ‬لخلافة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬كرئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬بعد‭ ‬خطة‭ ‬مفصلة‭ ‬تتجاوز‭ ‬التخفيضات‭ ‬الضريبية‭ ‬الواعدة‭.‬

ودعا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬فواتير‭ ‬التدفئة‭ ‬المنزلية‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭.‬