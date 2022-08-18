هيئة المهندسين تُطلق برنامج مهارات مهندسي المساحة

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المناطق_الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة بهدف تلبية احتياجات القطاع المساحي في المملكة بما يضمن تحقيق أعلى المعايير الاحترافية في القطاع.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن برنامج مهارات مهندسي المساحة الذي يُقام في 15 مدينة ومنطقة حول المملكة، وشملت الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة، وخميس مشيط، وتبوك، والعلا، والأحساء، ونجران، وأبها، والجوف، وحائل، وينبع، وجازان، من أجل تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في برنامجي المساحة والمدنية من المهندسين والفنيين وحديثي التخرج.
وأشار المهندس العبداللطيف أن برنامج مهارات مهندسي المساحة يقدم عدة مزايا مهنية للمتدربين، ومن أبرزها: الإسهام في تحقيق فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج والباحثين عن عمل، وتحسين كفاءة الكوادر الهندسية والفنية العاملين في القطاع المساحي، ومصدر دخل إضافي عبر فتح مكتب هندسي، إضافةً إلى حصول المتدربين على شهادة مهنية معتمدة في المجال المساحي تمكنهم من ممارسة أعمال الرفع المساحي وفق أعلى المعايير الاحترافية، وزيادة نسبة مشاركتهم بما يحقق نجاحهم في سوق العمل، داعيًا المهندسين والفنيين وحديثي التخرج المتخصصين في برنامجي المساحة والمدنية للتسجيل عبر الرابط التالي: https://training.saudieng.sa/Internal/Search.aspx.
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Source almnatiq
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