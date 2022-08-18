استشاري يكشف عن السبب الرئيسي في الإصابة بجلطات القلب

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أوضح استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن إصابة أحد الأبوين بارتفاع ضغط الدَم قبل 55 عاما، ترفع احتمالية إصابة الأبناء بالضغط إلى الضِعف، مقارنةً بمن لا يعاني آباؤهم ارتفاع الضغط.

ونصح الدكتور النمر من يعانون الضغط والسمنة والتدخين بعدم اللجوء إلى تناول الأسبرين يومياً أو أسبوعياً إلا بعد تقييم حالاتهم من قبل الطبيب.

وأبان العامل الرئيسي المسبب لجلطات القلب هو ارتفاع الكولسترول، ويأتي التدخين في المرتبة الثانية، ثم الضغوط النفسية الاجتماعية.

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Source almnatiq

