روسيا: مرسوم بمنح مكافأة مليون روبل لكل امرأة تنجب 10 أطفال

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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسومًا، يقضي بمنح مليون روبل ( 16 ألف دولار) لكل امرأة روسية تنجب 10 أطفال، حيث ستحصل المرأة على المكافأة عندما يبلغ طفلها العاشر عيد ميلاده الأول، بشرط أن يظل الأطفال التسعة الآخرون على قيد الحياة.

وكانت خدمة الإحصاء الحكومية الروسية قد حذرت من أن عدد السكان البالغ 144 مليونا، قد ينخفض إلى 132 مليونا في العقدين المقبلين، في الوقت الذي توقعت فيه الأمم المتحدة أن ينخفض عدد السكان عام 2100 إلى 83 مليونا فقط.

ويأتي مرسوم” بوتين” إحياءً لجائزة من زمن الحقبة السوفيتية للنساء اللاتي ينجبن 10 أطفال، إذ أسس جوزيف ستالين عام 1944 جائزة تحمل لقب “البطلة الأم” لتشجيع العائلات الكبيرة بعد وفاة عشرات الملايين من المواطنين السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية.



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Source akhbaar24

