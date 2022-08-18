استشاري: إصابة أحد الأبوين بالضغط قبل 55 عاما تضاعف احتمالية إصابة الأبناء

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن إصابة أحد الأبوين بارتفاع ضغط الدَم قبل 55 عاما، ترفع احتمالية إصابة الأبناء بالضغط إلى الضِعف، مقارنةً بمن لا يعاني آباؤهم ارتفاع الضغط.
ونصح الدكتور النمر من يعانون الضغط والسمنة والتدخين بعدم اللجوء إلى تناول الأسبرين يومياً أو أسبوعياً إلا بعد تقييم حالاتهم من قبل الطبيب.
وأبان العامل الرئيسي المسبب لجلطات القلب هو ارتفاع الكولسترول، ويأتي التدخين في المرتبة الثانية، ثم الضغوط النفسية الاجتماعية.
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