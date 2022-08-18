مصرع 4 أشخاص جراء فيضان شمال غربي الصين

محمد بن مسعود - الدمام - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم، جراء فيضان جبلي ضرب محافظة داتونغ بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين. ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن إدارة الطوارئ بالمقاطعة قولها إن 27 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، مبينة أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية.

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