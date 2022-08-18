‎هطول أمطار على محافظة حقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل بمنطقة تبوك، شملت مركزي الزيتة وعلقان وضواحيهما، ووادي الزيتة، والخرج، والوادي الأبيض والنتيش، ووادي أذل، وشريف معطية، والبادية، وثرف. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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