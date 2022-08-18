الملكة رانيا لخطيبة ابنها: «رجوت الله.. فجاءت رجوة»

محمد بن مسعود - الدمام - غردت‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬العبد‭ ‬الله،‭ ‬زوجة‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬مهنئة‭ ‬ابنها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬وخطيبته‭ ‬السعودية‭ ‬رجوة‭.‬

وكتبت‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭: ‬‮«‬رجوت‭ ‬الله‭ – ‬مثلي‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬أم‭ – ‬أن‭ ‬يرزقك‭ ‬خيراً‭ ‬وأن‭ ‬تجد‭ ‬من‭ ‬تحب،‭ ‬فجاءت‭ ‬رجوة‭. ‬مبارك‭ ‬لابني‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬وعروستنا‭ ‬الغالية‭ ‬والحلوة‭ ‬رجوة‭ – ‬الله‭ ‬يهنيكم‭ ‬ويسعدكم‭ ‬ويتمم‭ ‬على‭ ‬خير‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬خطوبة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأردني،‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬على‭ ‬رجوة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مساعد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سيف‭.‬

وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي،‭ ‬إنه،‭ ‬وبحضور‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬والملكة‭ ‬رانيا‭ ‬العبدالله،‭ ‬تمت‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطوبة‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬رجوة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مساعد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سيف‭.‬

وجرت‭ ‬قراءة‭ ‬الفاتحة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬والد‭ ‬الشابة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمير‭ ‬الحسن‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬والأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬والأمير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬والأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬والأمير‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬محمد،‭ ‬والأمير‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬الحسن،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬سيف‭.‬

وولدت‭ ‬رجوة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مساعد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سيف‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أبريل‭/‬نيسان‭ ‬1994،‭ ‬لخالد‭ ‬بن‭ ‬مساعد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سيف‭ ‬ولعزة‭ ‬بنت‭ ‬نايف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬السديري،‭ ‬وهي‭ ‬الشقيقة‭ ‬الصغرى‭ ‬لفيصل‭ ‬ونايف‭ ‬ودانا‭.‬

وتلقت‭ ‬دراستها‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وتعليمها‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬سيراكيوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭.‬