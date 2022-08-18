الأرصاد” : ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام -

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .

من جانب آخر نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة المهد ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية, موضحاً بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا ، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .