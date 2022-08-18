اخبار دوليه – بوتين: مكافأة مليون روبل لكل أم روسية تنجب 10 أبناء أو أكثر

محمد بن مسعود - الدمام - أعاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي،‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬إحياء‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفيتية‭ ‬للنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬ينجبن‭ ‬10‭ ‬أطفال‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواجه‭ ‬فيه‭ ‬روسيا‭ ‬أزمة‭ ‬ديموغرافية‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وكان‭ ‬جوزيف‭ ‬ستالين‭ ‬أسس‭ ‬في‭ ‬1944‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬البطلة‭ ‬الأم‮»‬‭ ‬لتشجيع‭ ‬العائلات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬السوفيت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬فحصلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬قبل‭ ‬إلغائها‭ ‬في‭ ‬1991‭ ‬بعد‭ ‬تفكك‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي‭.‬

وبموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬أصدره‭ ‬بوتين،‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬روبل،‭ ‬تعادل‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬الدولارات،‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يبلغ‭ ‬طفلها‭ ‬العاشر‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الأول،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬الأطفال‭ ‬التسعة‭ ‬الآخرون‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬كما‭ ‬سيحصلن‭ ‬على‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬لبطلة‭ ‬الأم‭ ‬المزينة‭ ‬بالعلم‭ ‬الروسي‭ ‬وشعار‭ ‬الدولة‭.‬

وسبق‭ ‬لبوتين‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬Parental Glory‭ ‬أو‭ ‬‮«‬المجد‭ ‬الأبوي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬7‭ ‬أطفال‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬مدفوعات‭ ‬إضافية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬700‭.‬000‭ ‬روبل،‭ ‬تعادل‭ ‬11‭.‬460‭ ‬دولارا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬منتقدي‭ ‬الكرملين‭ ‬اتهموا‭ ‬بوتين‭ ‬بتشجيع‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬‮«‬وقود‭ ‬للمدافع‮»‬‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حذرت‭ ‬خدمة‭ ‬الإحصاء‭ ‬الحكومية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬144‭ ‬مليونا،‭ ‬قد‭ ‬ينخفض‭ ‬إلى‭ ‬132‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ألمت‭ ‬به‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭. ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإحصاء‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬انخفض‭ ‬380‭ ‬ألفا‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬ويونيو‭ ‬الماضيين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توقعت‭ ‬فيه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬السيناريوهات،‭ ‬قد‭ ‬ينخفض‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬عام‭ ‬2100‭ ‬إلى‭ ‬83‭ ‬مليونا‭ ‬فقط‭.‬

ويعتقدون‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أمر‭ ‬بوتين‭ ‬بالحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬ممن‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬القتيل‭ ‬منهم‭ ‬21‭ ‬فقط،‭ ‬وإضافة‭ ‬للخسائر‭ ‬العسكرية،‭ ‬هاجر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف،‭ ‬معظمهم‭ ‬أكاديميون‭ ‬وصحافيون‭ ‬ومتخصصون‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬لذلك‭ ‬يظهر‭ ‬مرسوم‭ ‬بوتين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الكرملين‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬للترويج‭ ‬لما‭ ‬يصوره‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قيم‭ ‬تقليدية‮»‬‭ ‬لبلاد‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬مساحة‭ ‬بالعالم،‭ ‬وتزيد‭ ‬عن‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭.‬