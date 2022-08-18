زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، وسط تشيلي. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال يبعد 42 كيلومترا جنوب شرقي مدينة رانكاغوا عاصمة إقليم أوهيغينز، ووقع على عمق 103 كيلومترات. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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