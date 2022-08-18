4 مواصفات يجب مراعاتها قبل شراء الحقيبة المدرسية.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرضت وزارة الصحة عدة مواصفات يجب مراعاتها قبل شراء الحقيبة المدرسية، من أجل الحفاظ على صحة الطلاب.
ونصحت الوزارة بأن يكون حزام الكتف للحقيبة مبطنًا، وألا تكون الحقيبة بحزام واحد، مع التأكد من احتواء الحقيبة على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.
وحذرت من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لأنها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.
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