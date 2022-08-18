“سعود الطبية”: هذا ما يجب فعله عند نسيان تناول جرعة المضاد الحيوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، كيفية تصرف المريض حال نسيانه جرعة علاج من المضاد الحيوي.

وشددت المدينة على أنه في حال نسيان المريض جرعة المضاد الحيوي، يجب عليه تناولها فور تذكره لها.

ونوهت إلى أنه إذا كان الوقت القريب من الجرعة التالية، فيمكن تناول الجرعة التالية فقط، وتجاهل الجرعة المفقودة.