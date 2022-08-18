أمطار رعدية محتملة وأتربة تغطي معظم المناطق.. طقس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر), ولايستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.